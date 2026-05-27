フェイラージャパンは、ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」による初のコラボレーション商品を、抽選販売することを発表した。 【画像あり】スライムたちが魔法を唱える？ ラインナップ一覧 2026年に40周年を迎える「