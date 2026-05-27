メガネブランドZoffと「ドラゴンクエスト」シリーズによる40周年記念コラボレーション、アイウェアコレクション『Zoff｜DRAGON QUEST』が、6月5日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売される。5月27日からはZoff公式オンラインストアで先行予約受付が開始される。 【画像あり】「はぐれメタル モデル」「天空の勇者 モデル」も…ラインナップ一覧 「ドラゴンクエスト」シリーズは、