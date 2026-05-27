秋田書店の電子向け漫画誌『どこでもヤングチャンピオン』が、現在発売中の2026年6月号をもって休刊することが発表された。2019年11月の創刊時から7年の歴史に幕を下ろす。アニメ化作品も生まれ、2025年には2000ページを超えるまでに成長するなど、好調を維持していた雑誌だったが、休刊理由のひとつが「容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面」があり、好調にも関わらず異例の休刊となる。【動画】雑誌の看