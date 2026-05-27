天皇皇后両陛下は、国賓として来日中のフィリピン大統領夫妻と懇談されました。27日午前、天皇皇后両陛下はフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え歓迎行事に臨まれました。その後両陛下と大統領夫妻は懇談し、陛下は両国の国交正常化70周年の来日に歓迎の気持ちを示されました。大統領からフィリピン人が日本で多く就労していることに感謝が示されると、陛下は「日本に貢献していただいていることに感謝いたします」と述べられたと