メガネブランド「Zoff」が、日本を代表するRPG『ドラゴンクエスト』シリーズ40周年を記念したアイウェアコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を発表した。スライムやロト装備などシリーズを象徴するモチーフを取り入れ、冒険の記憶を日常に落とし込んだコレクションとなる。27日から公式オンラインストアで先行予約を開始し、6月5日から全国店舗などで販売する。【画像多数】こだわりがすごい！ベビーパンサーモデルほかコラボ商