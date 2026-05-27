大分市のアパート敷地内で今年4月、女装して自身のスカートをめくり、履いていた女性用下着を見せつけたとして、33歳の男が逮捕されました。 県迷惑行為防止条例違反（嫌がらせ行為）の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む会社員の男（33）です。 男は4月1日から15日の早朝、大分市のアパート敷地内で、出勤中の派遣社員の女性（20代）に対し、女装して自身のスカートをめくるなどし、女性用下着を見せ