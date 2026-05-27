女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。24年10月に他界した俳優の西田敏行さん（享年76）について振り返る場面があった。菊池はテレビ朝日「人生の楽園」でナレーションを担当。西田さんは同番組で番組スタート時からナレーションを務めており、菊池は2009年1月4日放送の新春スペシャルから番組に加わった。番組パーソナリティーの垣花正アナ