「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が五回の守備から負傷交代。球団は左脇腹痛と発表したが、デーブ・ロバーツ監督は試合後「負傷者リストに入ることになる」と語った。１点差に迫られた三回。先頭で第１打席に入ったキケは２球目の内角高めを完璧に捉えた。見逃せばボール球だったが、打球は左翼席へ。ホームに生還するとネクストから打席に向かった大谷翔平投