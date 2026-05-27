◇ファーム交流戦巨人―ヤクルト（2026年5月27日ジャイアンツタウン）巨人のリチャード内野手（26）が、「3番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で先制の中前適時打を放った。1回無死一、二塁で石原のシュートを捉えた。下半身のコンディション不良からの復帰戦。5月5日のハヤテ戦以来となった実戦でいきなり結果を出した。昨年5月にソフトバンクからトレード移籍。当時の阿部慎之助監督からは大砲として期待さ