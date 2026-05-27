アメリカの法執行機関や情報機関がデータセンター反対運動やAIへの反発を「反テクノロジー過激主義」という新たな脅威カテゴリとして扱い始めていることが、WIREDの報道で明らかになりました。US Law Enforcement Warns of ‘Anti-Tech Extremism’ as AI Hatred Grows | WIREDhttps://www.wired.com/story/us-law-enforcement-warns-of-anti-tech-extremism/AIサービスの普及に伴い、大量のサーバーを動かすデータセンターの建設