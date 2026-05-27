中日は２７日、選手育成環境のさらなる強化へ向け、ファーム拠点の移転先となる地方自治体の公募を、開始したと発表した。同球団は、２５年１１月２７日に、老朽化に伴い、２軍の本拠地をナゴヤ球場から移転することを発表していた。公募の１次提案の締め切りは７月１７日、２次提案の締め切りは１０月３０日で、２０２７年５月ごろの優先交渉権者の決定、２０３０年代前半の移転を目指す。新拠点のコンセプトは、「ドラゴンズ