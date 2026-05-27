◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が東京ドームの試合前のフリー打撃で特大の打球を連発した。２５日に育成選手契約から支配下登録。身長１９４センチ、体重１１１キロの右の長距離砲は、ドミニカ共和国から来日６年目で悲願の初昇格をつかんだ。１軍に合流した２６日は試合前練習参加のみで出場選手登録はされなかったが、この日は若林と入