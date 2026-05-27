◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神のダウリ・モレッタ投手と門別啓人投手が、１軍に合流した。新助っ人右腕のモレッターは５月１４日に出場選手登録抹消。２軍４試合に登板し、計４イニングを投げて１安打１四球で無失点と安定した投球を見せていた。前日２６日の日本ハム戦（甲子園）では工藤、桐敷とリリーフ陣が四球がらみで崩れ、０―４の完敗。仕切り直し、勝利を目指す。