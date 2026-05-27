◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの“キケ”ことＥ・ヘルナンデス内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のロッキーズ戦で今季１号本塁打を放った。４―１の４回１死一塁では二塁打を放ったが走塁中に顔をしかめ、その後の守備で左腹斜筋負傷のためベンチに下がった。昨季終了後に左肘手術を受けてリハビリを続けていたキケは前日の同カードで