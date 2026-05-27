日本相撲協会は２７日、東京・両国国技館で名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の番付編成会議を開き、幕下２枚目で夏場所５勝２敗だった嵐富士（伊勢ケ浜）の十両昇進を決めた。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）同席で東京・墨田区の部屋で会見を行い、「まだ少し関取になる実感がない」と言いながらもうれしそう。目標は「勝ち越して２ケタ勝利できたら良い」と意気込んだ。鳥取城北高卒業後、社会人で相撲を