つるっと食べやすい春雨に、豚ひき肉のうまみとカレー風味の煮汁がじんわりしみ込んだ、ご飯がすすむおかず。春雨はもどさずそのまま加えるので、煮汁をたっぷり吸ってしみしみの仕上がりになります。『豚ひきとキャベツのカレー春雨煮』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……200gキャベツ……1/4個（約250g）スナップえんどう……6個（約60g）春雨（ショートタイプ）……40gカレー粉……小さじ2〈煮汁〉水……1カップ砂糖……小さじ1