リンクをコピーする

アジア株明暗くっきり台湾韓国は最高値、AI熱が米イラン懸念を覆い隠す 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 25373.44（-226.01-0.88%） 中国上海総合指数 4099.23（-46.14-1.11%） 台湾加権指数 44209.17（+683.80+1.57%） 韓国総合株価指数 8339.99（+292.48+3.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8681.50（+23.66+0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76129.44（+119.74+0.16%） アジ