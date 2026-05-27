NZドルは対ドルで高値を更新、利上げ期待が支え＝東京為替 11時のNZ中銀金融政策会合は市場予想通り据え置きとなったが、投票が3対3の僅差だったこともあって、NZドルは今後の利上げ期待で上昇。ここにきて高値を更新し0.5880ドルを付けた。 NZDUSD 0.5879