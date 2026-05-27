【新興国通貨】ドル人民元は直近安値割り込む＝中国人民元 ドル人民元は直近安値6.7807元を割り込む動き。2023年2月以来のドル安元高。元全般に上昇傾向で対円では30日の高値23.494に迫る23.490まで上値を伸ばしている。 USDCNY6.7805CNYJPY 23.489