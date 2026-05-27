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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（4月）10:30 結果0.4% 予想0.6%前回1.1%（前月比) 結果4.2% 予想4.4%前回4.6%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（0.3%から修正）（トリム平均・前月比) 結果3.4% 予想3.4%前回3.3%（トリム平均・前年比) 【NZ】 NZ中銀政策金利（5月）11:00 結果2.25% 予想2.25%前回2.25% ※要人発