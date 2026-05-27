【新興国通貨】ドルペソはレンジの中央付近でもみ合い=メキシコペソ ドルペソは直近の17.25－17.35レンジの中央付近でもみ合い。上下ともにやや動きにくい展開。対円ではややしっかりの展開となっているが、9.215-9.220の上値抵抗水準が頭を押さえている。 USDMXN17.293MXNJPY9.209