前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が26日に更新された古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。現役時代に苦手だった打者を明かした。苦手な打者について聞かれた三浦氏は「僕は荒木…荒木にだけはもう…」と元中日で通算2045安打を放った荒木雅博氏を挙げ「何投げても打たれました。何投げてもダメでした」と回顧。古田氏が「マジで？そんなめっちゃ打ってるイメージないけどな」と驚くと、三浦氏は「一時、対戦5割