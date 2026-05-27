秋田書店が発行する電子書籍限定の月刊コミック雑誌「どこでもヤングチャンピオン」が、26日に配信された6月号をもって休刊すると発表した。スマートフォンやパソコンなどの各電子書店で手軽に読める「どこでもヤングチャンピオン」。本誌である「ヤングチャンピオン」などと同様に、人気マンガの連載や豪華なグラビアを豊富に収録し親しまれてきた。同誌は「弊誌は、2026年6月号をもって休刊となりますことをお知らせいたし