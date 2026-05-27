フリーアナウンサー垣花正（54）が27日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に出演。元アイドルの長寿番組のナレーションを絶賛する場面があった。この日は歌手で女優の菊池桃子がゲスト出演。垣花アナは「レジェンドアイドル」として紹介。菊池が「レジェンドアイドルは……ちょっと言い過ぎだとと。照れくさいなぁ」と照れ笑い。そんな中、垣花アナは「菊池桃子さんとして一番うれしい肩