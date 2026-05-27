お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（50）が27日、都内で書籍『津田日記』記者発表会を行った。この日、誕生日を迎えた津田に対して、50代の目標について質問が飛ぶと、率直な思いを打ち明ける一幕があった。【写真】著書を大きく掲げて笑みを浮かべる津田篤宏津田は「42歳で東京進出しました。まさかこんな感じになるとは思ってませんでした。遅咲きと言われていますけど、まだまだ50歳、これからやなと思っています」と殊勝な