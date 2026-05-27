元AKB48でタレント・女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。AKB48加入時にごまかしていたことを明かす場面があった。幼少期から女優に憧れていた野呂は、父が美容院を経営していたために自身も「途中美容学校も通ったんですけれど、どうしても女優になりたいというのがあって、辞めてしまいましたね。半年ぐらいで」と打ち明けた。その後は芸能事務所のオーディション