東京都内のセルフ式ガソリンスタンドで給油する客経済産業省が27日発表した25日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は169円20銭だった。前週調査から横ばいだった。軽油は10銭下がり158円50銭。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり3円上がって2522円だった。政府は3月からガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を出している。5月28日〜6月3日の補助金額はレギュラー1リットル当たり3