【第20話】 5月27日 公開 第20話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月27日、ゆりかわ氏によるマンガ「はじめてのセフレ」第20話をやわらかスピリッツにて公開した。 第20話では、2人で入った古いラブホテルがどこかおかしい。チェックインの時からどことなく不気味な雰囲気が漂っていて、さらに部屋には嫌な目つきの人形が置かれており――。 「はじめてのセフレ」のペ