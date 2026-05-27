長岡市で10代の男性の尻をバットで殴り、骨折などのケガをさせた傷害の疑いで26日、長岡市に住む会社員の男（58）が逮捕されました。警察によりますと、男はことし4月25日午後1時前、長岡市内の屋外で10代男性の尻を野球用のカーボン製バットで複数回殴打しケガさせた疑いがもたれています。10代男性は尻をかばおうとして手を出したところ、左前腕を骨折、全治約2か月のケガをしたということです。10代男性が警察に相談した