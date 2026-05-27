日本サッカー協会(JFA)は27日、オーストリア、スロベニアで行う欧州遠征に臨むU-21日本代表メンバー24人を発表した。U-21日本代表は2028年ロサンゼルス五輪を目指す世代。今回の遠征では6月5日にU-23ウズベキスタン代表、8日にU-21ウクライナ代表と国際親善試合を行う。大岩剛監督体制のチームは、3月の韓国遠征以来の活動となる。大岩監督体制での初招集は4人で、MF中島洋太朗(広島)、FW神田奏真(川崎F)、FW亀田歩夢(富山)、F