日本サッカー協会(JFA)は27日、国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)のスタッフの追加を発表。コーチとして太田圭輔氏、ストレングス&コンディショニングコーチとして田村謙太郎氏が加わるという。南アフリカ戦は6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催。正式就任となった狩野倫久新監督体制での初陣となる。以下、南アフリカ戦のスタッフ監督:狩野倫久コーチ:内田篤人コー