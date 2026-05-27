5月26日に『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』のファイナル、長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングスのGAME3が行われ、13リバウンドをマークした琉球のジャック・クーリーが、Bリーグチャンピオンシップにおいて個人通算400リバウンドを達成した。 クーリーが加入した2019－20シーズン以降で琉球は、チャンピオンシップ6大会中5大会でファイナ