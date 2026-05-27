ＨＰＣシステムズが５連騰。前週末２２日にストップ高に買われた後も買いの勢いは衰えず、今週に入ってから連日１０％前後の上昇で破竹の上値追いを続けている。きょうは一時６５０円高の４８５０円まで駆け上がり、２１年６月以来約５年ぶりに上場来高値を更新した。 人気化の発端は前週２１日に米商務省が、量子コンピューターに傾注するＩＢＭ＜IBM＞など、米国内企業９社に対しＣＨＩＰＳ・科学法にもとづ