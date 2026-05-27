ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが反発。株価は３９９５円まで値を上げ、株式分割考慮ベースの最高値を更新した。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は２６日、同社株の目標株価を４５００円から４８００円に引き上げた。投資判断は３段階で最上位の「オーバーウエート」を継続した。リセール（再販売）経済拡大の恩恵を最も強く受ける会社として注目している。来期以降３カ年の営