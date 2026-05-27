タキヒヨーは後場強含んだ。きょう午後２時ごろ、自社株２５万株（消却前発行済み株数の２．８４％）を６月２４日付で消却すると発表した。同時に賃貸用不動産を６月中に譲渡し、譲渡益約４億円を計上する予定と開示しており、これらを好感した買いが入っている。なお、消却後の発行済み株数は８５５万株、自己株式数は１３万４７６５株（消却後の発行済み株数の１．５８％）となる。 出所：MINKABU PRESS