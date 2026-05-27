「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、大日光・エンジニアリングが「買い予想数上昇」で４位となっている。 イーロン・マスク氏率いる米スペースＸのＩＰＯを控えるなか、割安感のある中小型の宇宙関連株として買い予想数が上昇しているようだ。配線基板実装などを手掛けているが、航空宇宙関連事業の強化にも取り組んでおり、５月１８日には、４月２３日にニュ