岡山県警は情報を漏えいするなどした警察署に勤務する20代の男性巡査長をきょう（27日）付けで減給10分の1・6か月の懲戒処分としました。 知人男性に複数回情報漏えいか 岡山県警によりますと、男性巡査長はを2024年8月29日から今年3月11日までの間、複数回にわたり知人男性らに対し職務上知ることのできた警察の情報をもらしました。 さらに、昨年9月24日、業務以外の目的でシステムを使用し、知人男性から尋ねられた事項につ