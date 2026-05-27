ふぉ～ゆ～の福田悠太がInstagramで、Hey! Say! JUMPの八乙女光や藤井直樹と共演した舞台『小さな神たちの祭り』の舞台裏ショットを公開。 【写真】八乙女光・福田悠太・藤井直樹ら出演の舞台を髙地優吾やJUMPメンバーが観劇①～④ 観劇に訪れたHey! Say! JUMPの薮宏太やSixTONESのの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）も登場している。 ■八乙女も高木とのツーショッ