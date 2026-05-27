【写真＆動画】ブルガリの公式Instagramに登場した目黒蓮／目黒蓮×ブルガリの気品あふれるビジュアル ブルガリの公式Instagramに目黒蓮（Snow Man）が登場。気品あふれるビジュアルに国内外のファンから大きな反響が寄せられている。 ■シンプルな装いにブルガリジュエリーを合わせた目黒蓮 投稿では「Gold & Steel, in perfect sync.」とつづり、ブルガリ アンバサダーたちの新ビジュアルを公開した。