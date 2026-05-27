◇ナ・リーグドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）左肘手術から前日にメジャー復帰した、ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「9番・三塁」でスタメン出場。3回に今季第1号が飛び出すなど2試合連続2安打と存在感を示していたが、その後左脇腹の違和感で途中交代。試合後に復帰まで数週間を要する見通しを涙目で明かした。キ