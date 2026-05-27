◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でロッキーズを投打で圧倒し、4連勝を果たした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4回の第3打席で右手首付近に投球を受け、5回の打席で代打を送られ、今季初の途中交代。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の状態について明かした。第3打席で思わぬアクシデントに見舞われた。4―1の4回1死二、三塁、フ