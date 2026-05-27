衆議院の法務委員会では27日、刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、審議がおこなわれました。法務省は、支援者などが開示証拠に基づき行う実験は、政府案が罰則付きで禁じる証拠の“目的外使用”には「当たらない」と答弁しました。刑事訴訟法の改正案では、開示された証拠を再審請求手続き以外の目的で他人に渡すことなどを罰則付きで禁止しています。袴田巌さんの裁判では、開示証拠の衣類のカ