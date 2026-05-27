“サメ映画好きによる、サメ映画好きのための祭典”「第3回東京国際サメ映画祭」が、7月から8月にかけて東京・池袋HUMAXシネマズで開催されることが決定。あわせて、オープニング作品と特別上映作品が発表された。【画像】上映が決まった『ジョーズ’98 激流篇』『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス（原題）』同映画祭は、“文化としてのサメ映画”の保存と発展を理念に掲げる映画祭。『JAWS／ジョーズ』以降、世界