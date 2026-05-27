タレント高橋みなみ（35）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。18歳の長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督についてコメントした。阿部前監督が26日に開いた会見では、当事者である長女の手紙が紹介された。その中では「まず、殴る蹴るといった事実はございませんでした」「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいまし