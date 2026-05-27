愛媛県東温市は２６日、ＤＶやストーカーなどで「支援措置対象」となっている市内在住の被害者について、住民票の写しを相手方の代理人弁護士に交付したと発表した。被害者は、転居を余儀なくされたという。市によると、今年３月、加害者側の代理人から、被害者の住民票を交付するよう、郵送で依頼があった。市窓口課職員がシステムを操作した際、支援措置対象者と表示され、警告メッセージも出たが、二重にチェックをした職員