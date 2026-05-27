ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が27日までに更新されたドジャースのムーキー・ベッツのポッドキャスト番組「OnBase」にゲスト出演。大谷翔平を大人気ポケモンに例える場面があった。ポケモン好きで知られる“怪物右腕”。「最初はポケットモンスター・シルバーから始めて、ポケモンにハマったんだ。ポケモンカードは2000枚ぐらい持っている」と説明すると、ベッツも驚きの表情を見せる場面