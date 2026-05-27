元「新選組リアン」のリーダーで歌手、タレントの関義哉（37）が27日、自身のXを更新。第1子が誕生したことを発表した。関は「【ご報告】」と題した文書をアップ。生まれたばかりのわが子を抱く写真とともに「私事ではございますが、この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告した。また「お産の終盤には大学病院へ移動することとなりましたが無事に普通分娩で産まれ、母子ともに健康でこの日を迎えられたことを心よ