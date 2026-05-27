米国防総省の「ＵＦＯファイル」公開が世界的議論を刺激している。フランス国民議会が６月２９日に一般公開のＵＦＯシンポジウム「空想を超えた未確認航空宇宙現象研究」を開催する。フランス紙ラ・デペッシュ・デュ・ミディが先日、報じた。未確認飛行物体（ＯＶＮＩ＝ＵＦＯ）をテーマにした本格的なシンポジウムが６月２９日にフランス国民議会で開催される。国民議会は米国の下院、日本の衆議院に相当する。主催するのは