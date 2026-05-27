7月から8月にかけ、池袋HUMAXシネマズにて開催される第三回東京国際サメ映画祭のオープニング作品と特別上映作品が決定した。【写真】『シャークネード』シリーズの幻のスピンオフ『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス（原題）』も日本初公開「東京国際サメ映画祭」は、「文化としてのサメ映画」の保存と発展を理念とし、活動を開始。『JAWS／ジョーズ』（75）が誕生して以降、アメリカを中心としてサメを主題に据え