愛知県新城市の自宅で、大麻を営利目的で所持したとして、43歳の男が逮捕・送検されました。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、新城市の自営業、加藤貴之容疑者（43）です。 警察によりますと、加藤容疑者は26日、自宅で大麻数百グラムを営利目的で所持した疑いが持たれています。 警察は、加藤容疑者が大麻を所持しているという情報を入手し、自宅を捜索したところ、植物片や栽培道具などを発見しま